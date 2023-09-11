Почти 90% украинских компаний планируют повысить зарплаты – опрос

В 2024 году подавляющее большинство опрошенных компаний, а именно 87%, повысят заработную плату своим сотрудникам.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Из них 46% планируют повышение до 10%, а 41% - от 10% до 20%. Только 1% компаний будут сокращать уровень заработной платы и 12% планируют оставить его без изменений. В прошлом году повышение зарплат планировали 73% руководителей компаний.

Новых людей в следующем году планируют нанимать 2 из 5 руководителей компаний. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше. В то же время, около половины компаний, а именно 48% оставят команду без изменений, и 12% планируют сокращение штата.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 8-й год подряд.