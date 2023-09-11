В Воздушных силах не подтвердили передачу истребителей F-16 в феврале

Сроки начала использования ВСУ многоцелевых истребителей F-16 пока не знает никто и утверждение об их передаче Украине в феврале 2024 года является обобщением заявлений разных политиков и чиновников, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя соответствующее сообщение издания The Wall Street Journal в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что издание обобщило все заявления о передаче Украине истребителей F-16, которые делали украинские, европейские и американские политики. Вместе с тем, эти прогнозы отличаются.

"Сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года — это то, что было бы достаточно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего" , — добавил представитель Воздушных сил.

Как сообщалкось, по данным The Wall Street Journal, украинское военное руководство рассчитывает, что уже в начале февраля небольшая группа боевых пилотов будет готова к полетам на истребителях F-16.