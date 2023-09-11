Кулеба о ракетах Taurus для Украины: это лишь вопрос времени

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Берлин рано или поздно примет решение предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, и лучше было бы, чтобы это произошло как можно быстрее, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Кулеба отметил, что этот вопрос обсуждали во время встречи, и упомянул, что вопрос "открыт и продвигается вперед во внутренней немецкой дискуссии".

Во время сессии вопросов-ответов глава МИД выразил уверенность, что решение рано или поздно будет принято.

"Ракеты будут, это лишь вопрос времени. И я не понимаю, почему мы теряем время. Мы могли бы сделать больше и спасти больше жизней украинских военных и гражданских, если бы ракеты уже были. Мы говорим немецким партнерам, что мы уважаем вашу дискуссию, ваши процедуры. Но из всего, что мы знаем о Taurus, нет никаких объективных аргументов в пользу того, чтобы не давать их. Если у вас есть какие-то вопросы – мы готовы положительно ответить... Чем быстрее это произойдет, тем ценнее это будет. Все очень просто", – сказал он.

Также на встрече с Анналеной Бербок речь шла о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.

Кулеба также поблагодарил Германию за предоставленное оружие, отдельно упомянув системы ПВО IRIS-T, танки, системы Gepard, которые оказались очень эффективными для борьбы с БПЛА "Шахед".