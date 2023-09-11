Еврокомиссия: При въезде в ЕС у россиян могут конфисковывать автомобили и ценные вещи

При пересечении границы с Европейским союзом у граждан РФ могут конфисковать автомобили, телефоны, другую технику и ценные вещи, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Такие правила вступили в силу после продления санкций ЕС против России в июле этого года.

Теперь, если гражданин РФ въезжает на собственном автотранспорте, то по нормативам ЕС это сочтут нелегальным импортом. Соответственно, такой транспорт конфискуют вне зависимости от того, с какими целями и на какой срок ввозят транспорт.

Кроме этого, у граждан РФ могут изъять косметику, чемоданы, технику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни и фотокамеры.

Запрет также был распространен на ввоз прицепов и полуприцепов для перевозки любых грузов, а также транспортировку и использование яхт.