Новый посол Британии начинает работу в Украине

Новый посол Великобритании Мартин Харрис начинает работу в Украине и вручил копии верительных грамот в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом объявило посольство Соединенного Королевства.

В посольстве сообщили, что 11 сентября Харрис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу.

Как известно, Мелинда Симмонс с 1 сентября завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Перед отъездом она записала прощальное обращение на украинском языке.

На посту посла Британии в Украине ее заменил Мартин Харрис.

Харрис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он был заместителем руководителя миссии и генконсулом.

В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 годах – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Великобритании.

Напомним, в последнее время сменились еще несколько послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.

Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталка Цмоць.