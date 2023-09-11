Новый посол Британии начинает работу в Украине
Новый посол Великобритании Мартин Харрис начинает работу в Украине и вручил копии верительных грамот в МИД Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом объявило посольство Соединенного Королевства.
В посольстве сообщили, что 11 сентября Харрис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу.
Как известно, Мелинда Симмонс с 1 сентября завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Перед отъездом она записала прощальное обращение на украинском языке.
На посту посла Британии в Украине ее заменил Мартин Харрис.
Харрис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он был заместителем руководителя миссии и генконсулом.
В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 годах – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Великобритании.
Напомним, в последнее время сменились еще несколько послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.
Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталка Цмоць.