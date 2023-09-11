Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином, сообщает Европейская правда.

Пентагон в своем коммюнике отмечает, что Остин поздравил Умерова с назначением и заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью по безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных потребностей Украины на поле боя и развития возможностей в долгосрочной перспективе", – сообщает американская сторона.

Кроме того, министры обсудили повестку дня ближайшей встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится на одноименной авиабазе в Германии на следующей неделе.

Обновлено. Позже Рустем Умеров также сообщил детали разговора.

"Обсудили срочные потребности Украины и предстоящую встречу формата "Рамштайн". Рассказал коллеге о последних событиях на передовой. Благодарен США за их поддержку и вклад в победу Украины", – написал он.

Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.



Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.



Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.



Grateful to ???????? for their support and contribution to ???????? victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 11, 2023

Напомним, 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны после отставки с этой должности Алексея Резникова.