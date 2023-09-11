СМИ: Россияне уничтожили в Украине уже несколько сотен муляжей техники ВСУ

Российские военные уничтожили в Украине уже несколько сотен муляжей - точных копий новейших американских и европейских военных разработок, изготовленных на украинском предприятии "Метинвест", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает CNN.

"Украина активно подменяет гаубицы, танки, минометы, радары макетами, чтобы заставить российские войска тратить впустую дроны, ракеты и снаряды" , - говорится в сообщении.

Производством муляжей занимается украинская горно-металлургическая компания "Метинвест".

"После каждого попадания военные отдают нам обломки. Если муляж был уничтожен, мы работали не зря" , – сказал CNN представитель "Метинвеста".

Цель данного производства - спасти жизни и обманом заставить россиян разбазарить свои очень дорогие дроны-камикадзе, снаряды и ракеты.

"Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших приманок" , - объяснил пресс-секретарь "Метинвеста".

Так, состоящая на вооружении многих стран НАТО 155-миллиметровая гаубица М777, которая сейчас применяется в Украине, стоит до $4 млн, а "Метинвест" делает ее муляж из обычных канализационных труб за $1000.

Как отметили на "Метинвесте", пока что уничтожены сотни муляжей.

"Мы считаем не количество произведенных муляжей, а количество уничтоженных, и это для нас главное. Чем больше будет уничтожено наших обманок, тем лучше для нас" , - рассказали на предприятии.

Напоминаем:

Метинвест еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки.