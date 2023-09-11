Генштаб: ВСУ сдерживают наступление россиян в Луганской области

Силы обороны Украины в течение суток сдерживали наступление российских оккупационных войск в Луганской области на Купянском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 11 сентября.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений. Также сегодня ночью Россия нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной было уничтожено 12 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 10 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Стариково, Садки Сумской области и Гатище, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно сдерживают противника в Новоселовском районе Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационных ударов подверглись Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили атаки врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары недалеко от Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе Новоданиловки и Работино Запорожской области. Авиационные удары противника получили Малиновка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, Велетенское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника.