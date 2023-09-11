РосСМИ: В оккупированном Донецке погиб российский "военкор" Дубовой

В оккупированном Донецке в ДТП погиб так называемый "военкор" Геннадий Дубовой, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует "депутата ДНР" Владислава Бердичевского.

"Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила".

ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.

Дубовой был главным редактором так называемой газеты "ДНР" "Голос Народа - Голос Республики" и освещал деятельность подразделения погибшего боевика Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Также он принимал участие в боевых действиях против Украины.