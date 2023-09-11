В Киевской области назначили нового главу полиции: что известно

Полицию Киевской области возглавил генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило, предыдущий руководитель - Андрей Небытов назначен на должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Полиция Киевской области, Андрей Небытов в Facebook.

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу нового руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.

До этого, Щадило был начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Перед тем возглавлял управление Нацпола в Хмельницкой области.

В полиции Киевской области сообщили, что бывший глава Нацполиции области Андрей Небытов стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины. Он возглавлял областное управление Киевской области с 2019 года.

Андрей Небытов Фото из facebook

"Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области подошли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни.

Я искренне благодарен каждому, с кем мы прошли этот путь, с кем бок о бок выстояли в самое сложное время полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, с кем были и остаемся максимально сплоченными жаждой защитить нашу страну и уничтожить оккупанта".