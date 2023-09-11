Умер бывший нардеп и известный музыкант Ян Табачник
После двухлетней борьбы с раком легких умер нардеп V, VI и VII созывов и музыкант Ян Табачник, сообщает Украинская правда.
Об этм сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook.
По информации журналиста, умер Табачник 11 сентября после 20:00 11 сентября в Тель-Авиве, в больнице. Последние два года он боролся с раком.
"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа..."
Справочно:
- Ян Табачник - музыкант-аккордеонист, народный артист Украины.
- В 2006 году был депутатом Верховной Рады V-го созыва Партии регионов.
- В 2007-2012 - депутат Верховной Рады 6-го созыва с 11.2007 от "Партии регионов".
- В 2012-2014 - Депутат Верховной Рады 7-го созыва.
- Входил в комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией.