Зеленский: В Украину поступят дополнительные системы ПВО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского.
"Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве...
Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут".
От кого именно, и какие поступят системы ПВО, Зеленский не уточнил.
Предыстория:
- 5 сентября правительство Германии сообщило о новой доставленной в Украину партии военной помощи.
- В новый пакет вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard, также Украина получила бронированный мостоукладчик Beaver.