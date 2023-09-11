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Зеленский: В Украину поступят дополнительные системы ПВО

Зеленский: В Украину поступят дополнительные системы ПВО
Фото: скриншот видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве...
Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут".

От кого именно, и какие поступят системы ПВО, Зеленский не уточнил.

Предыстория:

  • 5 сентября правительство Германии сообщило о новой доставленной в Украину партии военной помощи.
  • В новый пакет вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard, также Украина получила бронированный мостоукладчик Beaver.

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