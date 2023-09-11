Бербок: Следующая конференция по восстановлению Украины состоится в Германии

Конференция по послевоенному восстановлению Украины в следующей году пройдет в немецкой столице Берлин, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Bild.

"Чтобы из страданий и разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе займемся восстановлением. Для этого мы совместно организуем конференцию о восстановлении Украины в Берлине в следующем году" , - заявила она.

Бербок во время визита посетила одну из электроподстанций под Киевом, которую атаковали российские войска. Сейчас там идут восстановительные работы.

"Мы поддерживаем Украину в подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь ещё на 20 млн евро" , - заявила министр.

Таким образом общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в этом году составит 380 млн евро.

Восстановление Украины

В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство городов стерты с лица земли, поскольку там происходили боевые действия. Речь, среди прочего, и о Бахмуте.

Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.

К тому же Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.