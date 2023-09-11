Бербок: Следующая конференция по восстановлению Украины состоится в Германии
Конференция по послевоенному восстановлению Украины в следующей году пройдет в немецкой столице Берлин, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Bild.
"Чтобы из страданий и разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе займемся восстановлением. Для этого мы совместно организуем конференцию о восстановлении Украины в Берлине в следующем году", - заявила она.
Бербок во время визита посетила одну из электроподстанций под Киевом, которую атаковали российские войска. Сейчас там идут восстановительные работы.
"Мы поддерживаем Украину в подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь ещё на 20 млн евро", - заявила министр.
Таким образом общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в этом году составит 380 млн евро.
Восстановление Украины
В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство городов стерты с лица земли, поскольку там происходили боевые действия. Речь, среди прочего, и о Бахмуте.
Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.
К тому же Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.