В Ливии прорвало дамбу, погибли 2 тысячи человек

Власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере 2 тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя, сообщает Украинская правда.

Представитель Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари, контролирующей восточную Ливию, заявил на пресс-конференции, что катастрофа произошла после обвала дамб над городом Дерна. Вода "смыла целые кварталы с их жителями в море".

Мисмари сообщил, что количество пропавших без вести людей колеблется от 5000 до 6000 человек.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы распались после восстания 2011 года. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории.

Глава параллельной восточной администрации Усама Хамад заявил местному телевидению, что более 2000 человек погибли, а тысячи пропали без вести: "Целые районы Дерны исчезли вместе с их жителями... снесены водой".

Шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем в воскресенье. Он заболотил дороги и разрушил дома в Дерне, а также поразил другие поселения вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии - Бенгази.