ISW: Украинские военные продвигаются под Бахмутом и на юге

11 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По информации украинских военных, за последнюю неделю освобождено 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещеевки и Андреевки.

По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) оперативном направлении получили в целом 4,8 квадратных километра.

Кроме этого, начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска меняют тактику и "массово" используют беспилотники.

Ключевые выводы ISW за 11 сентября