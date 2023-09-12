Почему пограничники РФ не могут противостоять рейдам и атакам дронов – ISW

Российские пограничники столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В публикации отмечается, что сотрудники Погранслужбы РФ выразили недовольство такими ограниченными возможностями, аналогичное жалобам российских военных из состава оккупационного контингента в Украине.

Так, пограничники выразили обеспокоенность по поводу возможных "украинских рейдов" в Россию.

Российский "военкор", который работает в совете по правам человека при Кремле, усилил их жалобы на то, что власти РФ плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов.

По словам блогера, подобные жалобы исходят практически от всех пограничных подразделений ФСБ РФ. Он отметил, что современные пограничные подразделения ФСБшников нуждаются в аналогичных возможностях, какие имели оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, которые были оснащены артиллерией, авиацией и бронетехникой.

Также "военкор" заявил, что пограничные подразделения получают противотанковые ракеты и минометы только от личных связей с российскими воинскими частями, и призвал власти предоставить их нынешним пограничникам, особенно в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

"Упоминание "военкора" об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему обеспокоены угрозой возможных "украинских трансграничных рейдов" в Россию и "атак украинских беспилотников" на российской территории" , - говорится в отчете.

Трансграничные рейды российских добровольцев

Напомним, в начале июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) заявили о проведении некой операции в Белгородской области. Добровольцы говорили, что пытаются помочь Украине бороться з оккупантами.

В ходе операций добровольцы сообщили об успехах, в частности, они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники.

Отметим, что также бойцы РДК осуществляли рейды и в Брянской области. В ходе одной из таких операций в сентябре были ликвидированы двое сотрудников пограничной службы ФСБ. Кроме того, через несколько дней представители РДК заявили о проведении огневого рейда в приграничной полосе РФ.