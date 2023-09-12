ISW: Росгвардия может вербовать бывших заключенных "вагнеровцев"
Росгвардия вербует бывших узников, служивших в ЧВК "Вагнера", чтобы покорить остатки наемников и усилить свою роль как внутреннего органа безопасности. Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.
Издание iStories передает слова родственников заключенных, утверждающих, что некоторые из них пригласили служить в Росгвардии после прохождения серии тестов и аттестации. Кроме этого, им необходимо предоставить документы об официальном помиловании и подписание контрактов с "Вагнером". Отмечается, что не все желающие смогли пройти проверку.
При этом бывших заключенных берут исключительно "не на руководящие должности, и даже не в средний офицерский состав". А один из военнослужащих Росгвардии рассказал, что его подразделение отправило бывших "вагнеровцев" охранять объекты на оккупированных территориях Украины.
"Возможна активная вербовка Росгвардией бывших бойцов "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Пригожина", - отмечают в ISW.