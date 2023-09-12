ISW: Росгвардия может вербовать бывших заключенных "вагнеровцев"

Росгвардия вербует бывших узников, служивших в ЧВК "Вагнера", чтобы покорить остатки наемников и усилить свою роль как внутреннего органа безопасности. Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Издание iStories передает слова родственников заключенных, утверждающих, что некоторые из них пригласили служить в Росгвардии после прохождения серии тестов и аттестации. Кроме этого, им необходимо предоставить документы об официальном помиловании и подписание контрактов с "Вагнером". Отмечается, что не все желающие смогли пройти проверку.

При этом бывших заключенных берут исключительно "не на руководящие должности, и даже не в средний офицерский состав". А один из военнослужащих Росгвардии рассказал, что его подразделение отправило бывших "вагнеровцев" охранять объекты на оккупированных территориях Украины.