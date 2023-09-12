Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов, 33 артсистемы и 4 РСЗО
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 550 российских оккупантов, а также уничтожили 33 артиллерийские системы, 8 танков, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 269 760 (+550) человек,
- танков − 4 568 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8 778 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 5 872 (+33) ед,
- РСЗО − 764 (+4) ед,
- средств ПВО − 515 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 645 (+17) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей / катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 413 (+43) ед,
- специальной техники – 881 (+4) ед.