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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов, 33 артсистемы и 4 РСЗО

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов, 33 артсистемы и 4 РСЗО
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 550 российских оккупантов, а также уничтожили 33 артиллерийские системы, 8 танков, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 269 760 (+550) человек,
  • танков − 4 568 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 778 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 5 872 (+33) ед,
  • РСЗО − 764 (+4) ед,
  • средств ПВО − 515 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 645 (+17) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей / катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 413 (+43) ед,
  • специальной техники – 881 (+4) ед.

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