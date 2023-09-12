США введут санкции против РФ и КНДР в случае передачи оружия – Госдеп

Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи и готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН" , - подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Кима. В этом контексте Миллер подчеркнул, что американская сторона будет сохранять давление на санкции против КНДР и России, а также без колебаний применит новые ограничения в случае необходимости.

Спикер Госдепа также напомнил, что Путин отсутствовал на встрече G20 в Индии – очевидно, потому, что стал международным изгнанником после развязывания войны против Украины. То, что российскому диктатору приходится умолять Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия".