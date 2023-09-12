Россияне перетягивают на юг пополнение из Крымского направления – ВСУ

Оккупанты уже не справляются на юге усилиями той группировки, что там есть. Потому усиливают его пополнением из Крымского направления. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По словам Гуменюк, оккупантам необходимо перетягивать усилия на юг и их "сосредотачивать там, где им "припекает" сушей", но и с нашей стороны через реку Днепр ВСУ наносят им мощные потери.

"Они (оккупанты - ред.) пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы с Крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение" , - добавила спикер.

По данным Гуменюк, за минувшие боевые сутки в результате боевых задач ВСУ были уничтожены 52 оккупанта, 3 танка, РСЗО, 3 крупнокалиберных пушки, лодка традиционно уже, САУ.