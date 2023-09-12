Еще более 4 тысяч чиновников подали декларации – НАПК
За неделю с начала возобновления декларирования чиновников о своем имущественном состоянии отчитались почти 4,3 тысячи чиновников. Об этом заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, сообщает Экономическая правда.
Всего на 11 сентября декларации за 2021 год подали уже 401,8 тысяч публичных служащих. Среди них:
- 51 народный депутат (+1 за неделю);
- 5 министров;
- 3 заместителя руководителя Офиса Президента;
- 35740 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие на руководящих должностях, +207 за неделю);
- 2636 судей (+ 36 за неделю, в т.ч. один судья Конституционного Суда Украины);
- 10073 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 56 за неделю);
- 7 голов ОГА и ОВА.
За 2022 год подали декларации более 281,8 тыс. человек. В частности, 35 народных депутатов (+2 за неделю), 2 заместителя руководителя Офиса Президента, 4 члена Кабинета Министров, 3 председателя ОГА/ОВА.
В НАПК напомнили, что на прошлой неделе Рада приняла проект закона № 9534, который предусматривает возобновление обязательного декларирования и проверки деклараций, однако при этом создает лазейки для коррупции.
"НАПК готов к восстановлению декларирования и в очередной раз подчеркивает необходимость сохранения института декларирования и целей, на достижение которых он был осуществлен соответствующим Законом Украины "О предотвращении коррупций", - резюмировали в Нацагентстве.
Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр будет открыт через год.