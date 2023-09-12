Румыния хочет компенсацию за отказ во вступлении в Шенген

Бухарест рассматривает возможность требовать компенсации за убытки, которые понесли перевозчики из-за отказа в присоединении Румынии к Шенгенской зоне. Об этом заявил в понедельник министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, сообщает Европейская правда.

Выступая на телеканале Prima TV, Гриндяну сказал, что он сообщил комиссару ЕС Адини Велеан, что Румыния сделала значительные инвестиции в содержание восточных национальных дорог, которые в результате большого наплыва грузовиков из Украины подверглись ухудшению состояния.

"Я призвал своих коллег подсчитать расходы, которые несут перевозчики. Я считаю, что румынское государство должно требовать компенсации" , – сказал Гриндяну.

"Влияние невхождения в Шенген составляет 2% ВВП" , – сказал он, отметив, что точная цифра будет определена после обсуждений между чиновниками Министерства транспорта и перевозчиками.

Депутат Европарламента от партии "Союз спасения Румынии" Влад Георге также поднял вопрос компенсации, но он сосредоточился на Австрии, недавно выставив ей счет на сумму 11 миллиардов евро. Австрия блокирует присоединение Румынии к Шенгенской зоне из-за миграционных проблем.

Он также предложил поправку о компенсации в Шенгенской резолюции, которую Европарламент принял в июле.

Резолюция призывает Еврокомиссию "оценить финансовые потери, упущенные выгоды и экологический ущерб, которые понесли Румыния и Болгария, а также ЕС в целом с 2011 года из-за того, что Румыния и Болгария не являются членами Шенгенской зоны".

Евродепутаты считают, что Европейская комиссия должна проанализировать возможные механизмы компенсации финансовых потерь, которые понесли Болгария и Румыния в результате "негативного и необоснованного отказа в членстве в Шенгенской зоне".