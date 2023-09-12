Польша не позволит "затопить себя украинским зерном" – премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя относительно украинского агроимпорта Польша не позволит "затопить себя украинским зерном". Об этом он заявил на своей Facebook-странице, также поделившись предвыборным роликом правящей партии "Право и справедливость", сообщает Европейская правда.

В пятницу истекает срок запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран. Польша добивается продления этого запрета, а если этого не произойдет, то угрожает ввести одностороннее эмбарго.

"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы" , – написал польский премьер.

В предвыборном ролике Моравецкий сказал: "Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома. Поляки такие" .

Но, как добавил он, "когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены".