Стоимость нефти Brent выросла до максимума с ноября

Цены на нефть поднимаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов спроса и предложения на рынке. Их внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно, сообщает Enkorr.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8.15 по киевскому времени составляет $91 за баррель, что на $0,36 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,01 до $90,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали в настоящее время на $0,45 (0,52%), до $87,74 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,22 (0,3%), до $87,29 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена на Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, на WTI – до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией до конца текущего года. Однако по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели.

"Импульс к росту нефтяного рынка на этот момент исчерпан. Рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около $90 за баррель некоторое время" , – отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI – почти на 10%.