Посланец Папы посетит Китай для "мирных переговоров" об Украине - СМИ

Папский посланник кардинал Маттео Дзуппи во вторник отправится в Пекин с дипломатической целью способствовать прекращению войны в Украине. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica, сообщает Европейская правда.

Кардинал Дзуппи, вероятно, встретится в среду с "высокими институциональными лидерами", в том числе с премьер-министром Китая Ли Цяном, отметила газета.

Посланник Папы уже посетил Киев и Москву в июне, а в следующем месяце отправился в Вашингтон в рамках усилий Ватикана по достижению мира между Украиной и Россией.

В частности, президент США Джо Байден встретился с Дзуппи в Вашингтоне для проведения "переговоров о мире".