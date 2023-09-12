РФ экономит ракеты для массированных ударов с началом отопительного сезона – ВСУ

Российская армия, вероятно, будет некоторое время экономить ракеты для того, чтобы возобновить массированные обстрелы в осенне-зимний период. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Вполне вероятно некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощным и массированным" , - сказала она.

По ее словам, новые атаки могут быть связаны с осенне-зимним периодом, когда начнется отопительный сезон.

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять" , - сказал он.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массированных обстрелов городов со стороны России.