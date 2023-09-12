Россияне за сутки обстреляли девять областей Украины – данные ОВА

Российские оккупанты на протяжении суток совершили атаки на девять областей Украины, есть погибшие и раненые люди. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 12 сентября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области в сутки враг семь раз из минометов, артиллерии и АГС обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. Зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет, взрывы раздавались на территории Семеновской общины Новгород-Северского района.

В Сумской области ночью россияне дважды обстреляли Зноб-Новгородскую общину. Зафиксировано 10 взрывов. Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Путивльская, Николаевская общины.

В Великописаревской общине в результате артобстрела повреждено частное домовладение. В Зноб-Новгородской общине зафиксировано шесть ударов из миномета. Также с территории РФ были обстрелы из РСЗО. Получил контузию и ушибы местный житель. Поврежден частный дом.

В Никополе Днепропетровской области 24-летний мужчина получил ранения обеих ног и находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин в возрасте 47 и 56 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. За день враг четырежды обстрелял Никополь из артиллерии и РСЗО "Град". Вспыхнули два пожара. Повреждены коммунальное предприятие, магазин, два частных предприятия, учебное заведение, жилые дома, хозяйственные постройки, автобус, три легковых автомобиля, газопровод.

Россияне обстреляли Марганец Никопольского района. Повреждены семь частных домов, два хозяйственных сооружения, три линии электропередач и три газопровода. Также враг атаковал Великомихайловскую общину Синельниковского района.

В Запорожской области зафиксировано 103 обстрела 26 населенных пунктов. Россияне совершили семь авиаударов по Орехову и Малиновке и били из РСЗО по Степногорску. Восемь вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавное и Каменское.

87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботиного, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии огня. Разрушения получили 32 объекта инфраструктуры, в том числе жилые дома и хозяйственные сооружения.

В Харьковской области на Слобожанском направлении войска РФ совершили более 15 артиллерийских и минометных обстрелов гражданской инфраструктуры и населения приграничных районов. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки. В селе Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец взорвался на противопехотной мини "Лепесток" 71-летний мужчина и был госпитализирован.

В Луганской области вчера вечером россияне обстреляли Макеевку. Один человек погиб. Захватчики нанесли авиационные удары возле Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка. За сутки враг совершил 143 обстрела Луганщины, выпустил 537 снарядов.

В Донецкой области под огнем находились Авдеевка, Большая Новоселка, Нью-Йорк, Курдюмовка, Старомайорское, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Желательное Первое, Клещиевка, Юрковка, Орловка, Дилиевка, Ласточкино, Предтечино. Повреждены 8 частных жилых домов, два ангара, два хозяйственных сооружения. За сутки в Донецкой области один человек погиб.

В Николаевской области враг ночью и утром наносил удары по акватории Очаковской общины. Вчера армия РФ обстреливала Очаков, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры. Также вчера между населенными пунктами Куцурубской общины афиксированы обстрелы открытой территории.

По Херсонской области враг совершил 75 обстрелов, выпустил 386 снарядов, из них по Херсону - три артиллерийских обстрела (14 снарядов). Россияне попали в районы 22 населенных пунктов, объекта критической инфраструктуры, админздания, здания амбулатории и учебного заведения в Херсонском районе. Захватчики атаковали центральную часть села Кизомис, зафиксировано четыре удара. Есть попадание в административное здание.

Враг обстрелял амбулаторию в деревне Станислав. Пострадали 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка.

Из-за обстрела Белозерки в одном из домов произошел пожар, а также повреждено образовательное учреждение. 53-летний мужчина получил минно-взрывную травму. В больницу госпитализировали 48-летнего мужчину.

Во время обстрела российскими войсками села Садово ранения получил 50-летний мужчина.