CNN: Россияне уничтожили в Украине сотни макетов гаубиц и радаров

Российские оккупанты уничтожили в Украине сотни макетов военной техники, которые массово производит промышленность. Об этом сказано в репортаже американского канала CNN, сообщает Лига.net.

Речь идет о производстве макетов гаубиц Д-20 и M777, минометов, радаров противовоздушной обороны и других цвелей.

По словам представителей производства, макеты нужны, чтобы россияне тратили свои дорогие дроны, снаряды и ракеты на фальшивые цели.

Макеты с точностью копируют оригинальные образцы техники, чтобы россияне могли принять их за настоящие с воздуха.

В репортаже сказано, что настоящая гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, а изготовление макета из канализационных труб обходится менее чем в $1000.