Путин похвалил Маска: "Талантливый и выдающийся человек"

Президент России Владимир Путин назвал американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, сообщает Украинская правда.

Об этом Путин заявил во время Восточно-Экономического форума, его выступление транслирует пропагандистский телеканал "Россия 24".

"Что касается частного бизнеса Илона Маска... Он безусловно выдающийся человек, это надо признать.. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства" , – сказал российский диктатор.

Ранее Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ в 2022 году, заявил, что как гражданин США не считает себя предателем. Свою позицию относительно РФ в войне против Украины бизнесмен оправдывает тем, что американский Конгресс, дескать, не объявлял войну России.