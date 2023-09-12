Российский след остается: как изменился рынок топлива в Украине

Топливный рынок Украины развернулся на 180 градусов, но российский след остается, сообщает Экономическая правда.

До начала большой войны большинство горючего, преимущественно – дизеля, в Украину поставлялось из стран, из которых сейчас летят ракеты по украинским городам – России и Беларуси.

Около полугода понадобилось государству для того, чтобы найти новых поставщиков критически необходимого ресурса. Пока это происходило, АЗС утопали в километровых очередях из автомобилей, а в одни руки не отпускали более 20 литров горючего.

В настоящее время топливо – самая большая статья украинского импорта, а среди основных экспортеров нефтепродуктов в Украину не найти ни РФ, ни Беларуси. Но это не значит, что вражеские нефтепродукты не попадают на украинские АЗС по другим путям. Прежде всего из Индии, Турции и стран Балтии.

Как изменился рынок нефтепродуктов за последние полтора года и откуда берется "российский след"?

Изменения есть

Два крупнейшие изменения, произошедшие с февраля 2022 года на украинском топливном рынке – это полное прекращение прямого импорта из Российской Федерации и Республики Беларусь, а также диверсификация источников поставок среди десятка разных стран.

К примеру, в третьем квартале 2021 года первую пятерку экспортеров нефтепродуктов в Украину занимали Беларусь (548 млн долл.), РФ (305 млн долл.), Литва (210 млн долл.), Турция (86) и Греция (71 млн долл.). На эти страны вместе приходилось более 80% топливного импорта, причем 40% – на Беларусь, поставлявшую нефтепродукты из переработанной российской нефти.

Пока ситуация иная, как с точки зрения поставщиков, так и с точки зрения объемов. По состоянию на конец третьего квартала 2023 года, основными импортерами горючего в Украину были Греция (73 млн долл.), Литва (64 млн долл.), Индия (49 млн долл.), Польша (49 млн долл.) и Турция (35 млн долл.).

Итого указанные страны обеспечивают почти половину потребления нефтепродуктов в Украине. Причем доля ни одной в импорте не превышает 14%.

К тому же, в списке импортеров нефтепродуктов для украинского рынка появились новые поставщики, с которыми раньше у нашей страны не было контрактов. Например, Соединенные Штаты, доля которых в настоящее время достигает 4,5%. Значительно больше нефтепродуктов теперь поступает также из стран ЕС – Польши и Румынии.

Диверсификация поставщиков и отказ от российских и белорусских энергоресурсов является положительным шагом для энергетической независимости Украины. Однако при детальном анализе оказывается, что о полноценном отказе от поставок нефтепродуктов из стран-агрессоров речь пока не идет.

Так откуда в Украине горючее?

Наличие российских нефтепродуктов в Украине не новость. Об этом неоднократно говорили, в частности, топ-чиновники государственных топливных компаний и ведомств.

Среди популярных схем – импорт горючего через ряд других стран путем смешивания. То есть российское дизтопливо смешивали с "европейским" и таким образом легализовывали, не указывая страну происхождения ресурса.

Однако в мае 2023 года правительство сделало шаг к закрытию таких лазейок и запретило ввоз в Украину нефти и нефтепродуктов неизвестного происхождения. Теперь импортеры обязаны предоставлять соответствующие сертификаты.

"Не у всех этих стран вообще есть нефтепереработка. Это было дешево, поэтому некоторые трейдеры закрывали глаза на сотрудничество с врагом" , – объяснял глава "Укрнафты" Сергей Корецкий.

После введения странами ЕС санкций против российской нефти и нефтепродуктов в конце 2022-го и начале этого года, государство-агрессор перенаправило свой энергетический экспорт на более лояльные рынки Индии, Турции и Китая.

Так, Россия в этом году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, нарастив свой месячный экспорт почти в десять раз по сравнению с 2021 годом. Это позволило загрузить индийские нефтеперерабатывающие заводы, продукция которых поставляется в страны Евросоюза. В итоге эти нефтепродукты уже не являются российскими и не подпадают под какие-либо санкции.

Индийский экспорт помог Европе заменить недавно подсанкционное российское горючее: если до большой войны Евросоюз из Индии импортировал в среднем 154 тыс. баррелей дизтоплива в сутки, то в этом году речь идет уже о 200 тыс. баррелей ежедневно.

В интервью изданию Politico советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко обратился в ЕС с предложением закрыть лазейки, позволяющие третьим странам, в частности Индии, перерабатывать российскую нефть и беспрепятственно экспортировать ее.

Вместе с тем данные Государственной таможенной службы свидетельствуют, что таким импортом не пренебрегает и Украина. Ведь формально речь не идет о торговле с агрессором.

Другая история касается продукции из Турции, еще одного топ-поставщика нефтепродуктов в Украину. В мае российский экспорт дизтоплива в Турцию достиг 1 млн тонн, и с момента введения санкций ЕС на российские нефтепродукты был самым высоким, по меньшей мере, семь лет.

Это означает, что турецкие трейдеры могут экспортировать собственную продукцию, не подпадающую под санкции, и при этом обеспечивать собственные потребности более дешевым российским импортом.

То есть, покупая дизтопливо у Турции, страны (среди которых и Украина) косвенно стимулируют покупку дизтоплива у России. Но, как и в случае с Индией – все законно.