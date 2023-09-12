Германия продолжает покупать нефть из России через Индию

Данные Федерального статистического управления свидетельствуют о том, что Германия продолжает импортировать большое количество российской нефти через Индию, сообщает Европейская правда.

Импорт нефтепродуктов в Германию из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ООН, Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти из России.

Импорт из Индии "в основном состоял из газойлей, которые используются для производства дизельного или печного топлива", пояснили статисты. Индия производит эти газойли из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у России с начала войны.

Из-за войны Германия прекратила прямой импорт нефти из России. Западные государства также ввели ограничение цены на российскую нефть, которое они хотят обеспечить на международном уровне, используя свою рыночную власть в судоходном и страховом секторах.