Путин о заморозке золотовалютных резервов: "Заработали вдвое больше"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже заработала вдвое больше, чем составляли замороженные Западом золотовалютные резервы, сообщает Экономическая правда.
Об этом он заявил во время выступления на Восточно-Экономическом форуме.
"Я знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Мы уже вдвое больше заработали. Но даже не об этих 300 млрд, речь идет о подрыве доверия к тем, кто это сделал", - заявил Путин.
Также в своем выступлении он уделил внимание курсу рубля, стремительно обваливающемуся несколько месяцев подряд.
Отвечая на вопрос модератора о том, что будет с курсом рубля, российский диктатор сказал:
"Да, это, конечно, вопрос, требующий тщательного исследования Центрального банка и правительства Российской Федерации, финансовой власти так называемой. Но вообще я не думаю, что здесь есть какие-то совсем неустранимые проблемы и сложности".
Путин также заявил, что резких движений по решению вопросов с российской национальной валютой никто делать не будет.
В начале полномасштабной войны против Украины из-за санкций в отношении центробанка Россия потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов - 300 млрд долл. По состоянию на конец августа этого года золотовалютные резервы РФ достигали 580,5 млрд долл.