Зеленский провел военный кабинет: говорили только о фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирал военный кабинет, чтобы обсудить происходящее на фронте.

Об этом он написал в Telegram.

"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечения, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок" , - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление украинских военных на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.