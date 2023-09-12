Зеленский провел военный кабинет: говорили только о фронте
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирал военный кабинет, чтобы обсудить происходящее на фронте.
Об этом он написал в Telegram.
"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечения, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - отметил Зеленский.
Он также сообщил, что обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление украинских военных на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.