"Вышки Бойко": в ВМС рассказали детали спецоперации в Черном море

Береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко", о взятии под контроль которых сообщили в ГУР. По словам спикера ВМС ВСУ, российские военные корабли перестали туда заходить после того, как удалось потопить корабль "Василий Бех". Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

"Был у них такой корабль, транспортировавший вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали уже выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была в достаточной степени рискованной, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли" , - рассказал Плетенчук.

Корабль "Василий Бех", обеспечивавший Черноморский флот России, затонул в июне 2022 года. Тогдашний глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что судно подвели Военно-морские силы Украины.

По словам Плетенчука, сложнее всего было добраться до "вышек" на резиновых лодках. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха.

"Достаться на такое расстояние, на резиновых лодках – это реально надо быть очень крутыми ребятами, которыми гуровцы и есть. Несмотря на то, что мы освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, все равно условно можно считать серой, потому что российская авиация там присутствует постоянно, к сожалению, пока, она ведет разведку и даже наносит огненное поражение.

Эту проблему также нужно решать. Она заключается в более широкой плоскости. Конечно, эту ситуацию могли бы исправить у нас соответствующие средства противовоздушной обороны. Речь идет о самолетах F-16" , – сказал Плетенчук.

11 сентября Главное управление разведки Украины заявило, что Украина вернула контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море. Для этого спецназовцы провели "уникальную операцию".

"Вышками Бойко" называют буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций. Сообщения об ударах войск ВСУ по буровым установкам незаконно присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко", поступают с июня 2022 года.

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