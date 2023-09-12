Путин: Около 300 тысяч человек подписали контракт с армией РФ

Президент России Владимир Путин на фоне обещания, что в РФ не будут мобилизовать более 300 тысяч человек, сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев", сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил во время выступления на Восточно-экономическом форуме.

"Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек" , – сказал диктатор.

По его словам, ежедневно 1000-1500 человек приходят подписывать контракт.

В конце октября 2022 Путин заявлял, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжала мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.