Эра ископаемого топлива в "начале конца" – Международное энергетическое агентство

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что мир находится в "начале конца" эры ископаемого топлива. Организация прогнозирует, что спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году.﻿ Об этом говорится в колонке главы МЭА Фатиха Бирола на Financial Times, сообщает Экономическая правда.

По новым прогнозам МЭА, потребление трех основных видов ископаемого топлива начнет сокращаться в этом десятилетии из-за быстрого роста возобновляемой энергии и распространения электромобилей.

"Мы являемся свидетелями начала конца эры ископаемого топлива, и мы должны подготовиться к следующей эре. Это показывает, что климатическая политика работает" , – отметил глава МЭА Фатих Бирол.

Бироль приветствовал "исторический поворотный момент", но призвал политиков сделать большее для ускорения энергетического перехода и сокращения выбросов, несмотря на политические препятствия декарбонизации.

Правительства во всем мире увеличили инвестиции в возобновляемые источники энергии в ответ на изменение климата и энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, но многие столкнулись с негативной реакцией из-за затрат во время кризиса стоимости жизни.

Бирол также отметил "структурные сдвиги" в экономике Китая, когда она переходит от тяжелой промышленности к менее энергоемким отраслям и услугам.

"За последние 10 лет на Китай приходилась примерно одна треть роста мирового спроса на природный газ и две трети роста спроса на нефть. Солнечная, ветровая и ядерная энергия съест потенциальный рост использования угля в Китае" , – отметил Бирол.

Руководитель МЭА добавил, что политики должны быть "ловкими", чтобы адаптироваться к энергетическому переходу, и утверждал, что его можно ускорить с помощью более "сильной климатической политики", несмотря на обеспокоенность в западных столицах терпимостью избирателей к скорым переменам.

По словам Бирола, нефтяные и газовые компании, которые не согласны с прогнозами МЭА, могут манипулировать общественным мнением или просто неправильно оценивать рынок.