В "Дії" появилась новая военная облигация

В приложении "Дія" появилась новая именная военная облигация — Евпатория.﻿ Об этом заявили в министерстве цифровой трансформации, сообщает Новое время.

"Покупайте облигацию Евпатория — помогайте деоккупировать украинские города. Покупая облигации, вы поддерживаете украинскую экономику и инвестируете средства в армию" , — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что средства от облигаций идут в бюджет, из них финансируется амуниция, медицинское направление, заработная плата военным и прочее, а затем средства возвращаются обратно на карточку с процентами.

Чтобы приобрести облигацию, нужно:

зайти в "Дію";

на главном экране выбрать "Военные облигации";



выбрать облигацию, партнера и количество;



подписать и оплатить;



облигация в течение трех дней появится в приложении.

Доход от облигации Евпатория — 18,31%, дата выплаты — 18.06.2025. При покупке комиссия не оплачивается, средства сразу идут в бюджет.

Услуга реализована "Минцифрой" совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.