В "Дії" появилась новая военная облигация
В приложении "Дія" появилась новая именная военная облигация — Евпатория. Об этом заявили в министерстве цифровой трансформации, сообщает Новое время.
"Покупайте облигацию Евпатория — помогайте деоккупировать украинские города. Покупая облигации, вы поддерживаете украинскую экономику и инвестируете средства в армию", — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что средства от облигаций идут в бюджет, из них финансируется амуниция, медицинское направление, заработная плата военным и прочее, а затем средства возвращаются обратно на карточку с процентами.
Чтобы приобрести облигацию, нужно:
- зайти в "Дію";
- на главном экране выбрать "Военные облигации";
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить;
- облигация в течение трех дней появится в приложении.
Доход от облигации Евпатория — 18,31%, дата выплаты — 18.06.2025. При покупке комиссия не оплачивается, средства сразу идут в бюджет.
Услуга реализована "Минцифрой" совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.