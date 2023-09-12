В США начался суд против Google за попытки стать монополией

Во вторник, 12 сентября, в федеральном суде Вашингтона начался суд с Google по делу о незаконных действиях компании с целью стать доминирующей поисковой системой в мире, сообщает Укринформ.

Антимонопольный судебный процесс против Google является самым крупным в США за четверть десятилетия, говорится в материале.

Суд продлится десять недель, в течение которых компания с участием более 100 свидетелей будет убеждать судью Амита Мехту в безосновательности дела, возбужденного Министерством юстиции. К показаниям против компании также подключились десятки штатов США во главе со штатом Колорадо.

Дело Google сосредоточено на заявлении правительства о том, что технологический гигант несправедливо установил доминирование в онлайн-поиске, заключив эксклюзивные контракты с производителями устройств, операторами мобильной связи и другими компаниями, в частности, компанией Apple, не оставившими конкурентам никаких шансов на конкуренцию.

С помощью ежегодных выплат миллиардов долларов этим компаниям Google обеспечил статус по умолчанию своей поисковой системе на телефонах и веббраузерах, говорится в сообщении.

Среди предполагаемых потерпевших это - другие поисковые системы, например, Microsoft Bing и DuckDuckGo.

Google остается самой популярной поисковой системой, включая 90% рынка в США и всем мире. Большинство пользователей используют Google через смартфоны iPhone и телефоны на операционной системе Android.