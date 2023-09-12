FT: Украина начнет переговоры с Венгрией и Румынией о языке образования

На этой неделе украинские члены правительства начнут переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы достичь согласия относительно баланса между украинским и языками нацменьшинств в средних школах. Об этом пишет издание Financial Times в материале, написанном на основе разговора с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, сообщает Европейская правда.

"На этой неделе украинские члены правительства начнут двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы попытаться согласовать соглашение о балансе между украинским и языками национальных меньшинств в средних школах" , – говорится в материале.

Защита прав национальных меньшинств - один из семи критериев, выполнение которого Еврокомиссия ожидает от Киева перед открытием переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Мы внесем изменения в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные поправки, если это будет необходимо, но сначала нам нужно провести [двусторонние] переговоры" , – сказала Стефанишина.

Однако вице-премьер заявила, что украинцы из числа этнических меньшинств должны изучать украинский язык в достаточном объеме, чтобы они могли продолжать образование или трудоустроиться за пределами районов проживания национальных меньшинств. Она сказала, что действующие правила, введшие обязательное преподавание украинского языка, работают хорошо:

"Был найден баланс, и он работает. Так что нам действительно нужно это оценить".