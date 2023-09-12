Китай рассказал о топшпионе, который якобы 30 лет работал на США

Приговоренный к пожизненному заключению в Китае 78-летний американец Джон Шинг-Ван Люн (известный также как Лян Чэнъюнь) – "дипломированный шпион, более 30 лет работавший на разведку США в крупном масштабе". Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР в соцсети WeChat, сообщает Лига.net.

Люн постоянно проживал в Гонконге. В мае ему дали пожизненное по обвинению в шпионаже за китайскими дипломатами и другими чиновниками, посещающими США, не предоставив тогда никаких подробностей о его деле. Все, что ранее было известно СМИ, – это факт его задержания в апреле 2021 года.

Он открыл ресторан в США в 1983 году, а три года спустя к нему обратились сотрудники американской разведки и попросили о сотрудничестве за 1000 долларов в месяц в качестве информатора. МГБ КНР утверждает, что Люн был завербован в 1989 году, впоследствии "получил медаль за заслуги" за успешную работу.

Китай утверждает, что власти США помогли создать новую личность Люну, в том числе подделали его резюме, включив туда учебу в университете в Англии, работу официальным лицом в ООН и участие в войне во Вьетнаме.

МГБ утверждает, что он осуществил ряд шпионских действий против Китая под видом филантропа.

По информации Пекина, в его обязанности как шпиона якобы входило сближение с китайскими чиновниками во время обедов, праздников и мероприятий в зарубежных китайских ассоциациях, заманивание "жертв" в отели, где была прослушка, и использование "медовых ловушек" (сексуальных связей) для шантажа попавшихся на крючок чиновников и "в попытке скомпрометировать наших сотрудников и спровоцировать дезертирство".

Также он, "используя спецтелефон и электронную почту для сообщения неназванному шпионскому агентству США, сообщал своим кураторам, когда на американские посты назначались новые дипломаты".

Его взяли после того, как он использовал "множество" поддельных удостоверений личности для поездки на материк через Гонконг в 2020 году, когда международные рейсы были остановлены из-за COVID-19.

CNN пишет, что процент вынесенных обвинительных приговоров по таким делам в судебной системе КНР "превышает 99,9%".

В конце лета МГБ КНР завело в WeChat аккаунт: это прецедент для страны. Соцсеть/приложение популярны в Китае (свыше 1 млрд пользователей). Там китайкие спецслужбы наращивают кампанию, предупреждающую граждан остерегаться иностранного шпионажа: "сохранять бдительность" и сообщать властям о "подозрительных действиях".

Ранее CNN сообщал, что Люн был ветераном-лидером нескольких пропекинских группировок в районе Хьюстона, в течение многих лет тесно общался с высокопоставленными китайскими чиновниками. В Китае госСМИ превозносили его как "выдающегося представителя" "патриотически настроенных" китайцев за рубежом за содействие обменам между США и Китаем.

Теперь МГБ КНР в WeChat пишет, что "патриотическая" деятельность Люна была средством получения доступа к разведданным, а США предоставили финансирование Люну для занятия руководящих должностей в многочисленных зарубежных китайских ассоциациях, "чтобы повысить его авторитет" и для поездок в Китай для проведения благотворительных мероприятий, "чтобы укрепить его имидж патриотического филантропа".

Суд Сучжоу также наложил штраф в размере 500 000 юаней (~$72 000), но за что, не разглашается.

В китайских соцсетях, контролируемых правительством страны, Лян Чэнъюна называют "супершпионом США".