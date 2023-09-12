Тайвань будет использовать опыт Украины в случае войны с Китаем

Тайвань будет готовиться к отражению вероятного вторжения Китая на основе опыта сопротивления Украины полномасштабной агрессии России. Об этом говорится в обнародованном 12 сентября первом с начала российского вторжения в оборонном бюллетене Тайваня, сообщает Укринформ.

Как отмечается в документе, вооруженные силы Тайваня будут учиться на опыте войны в Европе, наращивать потенциал для асимметричного ведения войны и внедрять подход, основанный на вовлечении всего общества в сопротивление агрессору.

Согласно бюллетеню, военные Тайваня учитывают, что Китай, подобно России, также готовится к гибридной войне и будет применять не только традиционную военную силу, но и будет вести кибернетическую, информационно-психологическую и другие войны.

В ответ тайваньская армия планирует придерживаться своих предварительных подходов по созданию многоэшелонированной бороны и сдерживания во всех сферах, а также продолжать наращивать свои возможности ведения асимметричной войны с более сильным противником.

Учась на примере Украины, Тайвань планирует укреплять свою обороноспособность путем реформирования мобилизационных резервов и привлечения всего населения к сопротивлению захватчикам.

В июне власти Тайваня утвердили Инструкцию по гражданской обороне, в которой описываются меры безопасности для гражданских лиц во время воздушного налета, пожара, обрушения здания, отключения электроэнергии, дефицита воды или нехватки товаров первой необходимости. Инструкция также содержит рекомендации по основным навыкам выживания в экстремальных ситуациях и номерам "горячих линий" для чрезвычайных ситуаций, на которые жители могут звонить.

В этом году второй раз выпущена и аудиоверсия бюллетеня. В оборонном ведомстве надеются, что это позволит охватить более широкую аудиторию.

Также отмечается, что китайская и английская версии во второй раз вышли одновременно, а не с задержкой на несколько недель или месяцев.