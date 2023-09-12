В Швеции рассмотрят возможность передачи Украине истребителей Gripen

Правительство Швеции в ближайшее время поручит Вооруженным силам изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отмечается, что правительство хочет получить информацию о том, как предоставление самолетов Украине повлияет на обороноспособность Швеции и насколько быстро государство сможет получить новые Gripen в качестве компенсации.

К тому же, правительство должно определить, как должна проходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала на самолетах.

Истребители Gripen

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, который способен выполнять разные задачи.

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

При этом позже премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.