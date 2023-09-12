"Недоарестованные" активы Медведчука сменили владельцев – расследование

Ряд компаний, которые, согласно судебным постановлениям, должны находиться под арестом из-за найденных у них следствием долей подозреваемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука успели уже несколько раз сменить владельцев, сообщает Бигус.инфо.

Согласно расследованию, связанная с Медведчуком кипрская структура Pilawer Limited стала совладелицей трех киевских компаний - "Академ-Клуб", "Осокорки-7" и "Орест" (в "Оресте" не напрямую, а через "Осокорки-7" - ред.) в 2019-м году. Эти фирмы имеют долгосрочные договоры аренды на крупные, общей площадью более 40 гектаров, земельные участки на киевских Осокорках, прямо на берегу Днепра и тогда ряд СМИ сразу заявили, что окружение Медведчука начало "заходить" на строительный рынок города.

Именно поэтому летом 2022-го львовские суды и приняли решение об аресте этих компаний. На момент ареста партнером связанной с Медведчуком структуры в Академ-Клубе была фирма с орбиты нардепа Вадима Столара, в Осокорках-7 партнерами выступали киевские бизнесмены Александр Константиновский и Валерий Мищенко, они же были представлены и в Оресте.

Несмотря на арест, уже с октября 2022 года структура собственности этих компаний изменилась. Так, оттуда исчез связанный с Медведчуком Pilawer, а владельцем этой доли в фирмах стал Александр Белявский из Херсона. Фотографии Белявского в социальных сетях натолкнули журналистов на мысль, что он действовал не самостоятельно, а мог быть прикрытием для реального бенефициара.

В то же время юристы, представлявшие его интересы, привели журналистов к окружению уже упомянутого Вадима Столара, из чего можно сделать вывод, что последний, возможно, пытался получить доли бывшего партнера в собственность. Впрочем, Белявский пробыл в компаниях недолго и уже с декабря 2022 года структура снова начала меняться. "Академ-Клубом" полностью завладел Петрос Тограмаджян из Болгарии, "выбросив" оттуда и Белявского, и связанную со Столаром кипрскую компанию. В "Осокорки-7" вместо Белявского "зашел" Вадим Иванов из Риги, а части Мищенко и Константиновского остались за ними. В "Оресте" изменения произошли несколько позже, но в результате его на себя записал уже упомянутый Мищенко.

Журналистам не удалось найти информацию об Иванове, а Петрос Тограмаджян, по сообщению болгарских СМИ, является бывшим местным криминальным авторитетом. Вероятность того, что этот человек мог бы заинтересоваться киевским строительным рынком очень скудна.

Все регистрационные действия по всем трем компаниям выполнялись одним и тем же нотариусом из Киева, поэтому представить себе ситуацию, когда Иванов из Риги, Тограмаджян из Бургаса и Мищенко из Киева в один и тот же период случайно воспользовались услугами одного нотариуса для переоформления родственных фирм – невозможно. Это натолкнуло журналистов на мысль о том, что Мищенко и может быть причастен ко всем манипуляциям с переписыванием компаний.

В разговоре с журналистами Мищенко не опроверг своей причастности, как и тот факт, что государство "недоарестовало" связанные с Медведчуком компании.

Мищенко журналисты ранее уже упоминали в контексте историй о компании "Укрбуд" и нынешнем заместителе руководителя Офиса президента Олеге Татарове. Когда владелец "Укрбуда" Максим Микитась попал за решетку и фактически потерял контроль над компанией, из компании начали понемногу выводить активы, в том числе и недвижимость вблизи "Академгородка" в Киеве, которую записали на вновь созданную фирму "Дейринг Капитал". Ее совладельцами были уже бывший тесть Олега Татарова и Людмила Мищенко из временно оккупированного Донецка, которая оказалась партнершей Валерия Мищенко (несмотря на одинаковые фамилии они не являются родственниками – ред.) уже в его бизнесе. Кроме этого оказалось, что "Дейринг Капитал" зарегистрировали в доме Антоновича, 131 в Киеве, где также прописана и одна из компаний Мищенко, и где сам Татаров и члены его семьи владеют рядом объектов недвижимости.

По УПК Украины определение суда об аресте имущества должны выполнять следователи или прокуроры немедленно. Соответственно, это они должны с решением обратиться к регистратору, который бы и внес в государственный реестр информацию, которая бы сделала невозможным дальнейшие изменения в фирмах. В случае с "Академ-Клубом", "Осокорками-7" и "Орестом" этого не сделали ни прокуроры, ни следователи Государственного бюро расследований, которые и занимались делами.

На запросы журналистов в ДБР ответили отказом в предоставлении информации (а затем и объяснений), в Офисе Генерального прокурора продлили срок ответа до 20 дней, но намекнули, что эта информация может не быть публичной.