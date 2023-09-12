Россияне разрабатывают более дешевый аналог беспилотника "Ланцет"

Российское "КБ "Восток", относительно малоизвестная компания, разрабатывающая БПЛА, активно продвигает свою разработку под названием "Скальпель", которая является дроном-камикадзе и максимально похожа на "Ланцета" от Zala, сообщает Defense Express.

В частности, на уровне государственных СМИ разработчики сообщили, что ведут летные испытания этого барражирующего боеприпаса и уже получили заявки от нескольких подразделений. Но все еще "находятся в постоянном диалоге с военными по техническим требованиям к дрону".

Заявляется, что "Скальпель" имеет отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм, что позволяет оснастить его различными боевыми частями общим весом до 5 кг. Сам дрон имеет максимальный взлетный вес до 10,5 кг, крейсерскую скорость до 120 км и дальность полета до 40 км.

Учитывая имеющееся фото, запуск дрона-камикадзе осуществляется с катапульты. Аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подражает "Ланцету", а оба - аналогичные дроны-камикадзе израильской компании UVision.

В то же время по своим характеристикам "Скальпель", согласно декларациям, немного отличается от "Ланцета". Если сравнивать его с "Ланцетом-3", то новая разработка имеет более на 2 кг полезную нагрузку и большую на 10 км/ч крейсерскую скорость. Относительно времени баражирования "Скальпель", то она не разглашается.

На то, что речь идет о создании дешевого аналога "Ланцета", хотя цена обоих остается неизвестной, говорит декларирование разработчика, что "Скальпель" будет отличаться "доступной ценой". При этом признается, что некоторые компоненты дрона имеют иностранное происхождение. Но очевидно под некоторыми подразумевается почти все, потому что на "Ланцете" используется дешевый чешский электромотор для авиамоделизма.

И потому вероятность того, что все основные системы дрона, будь то двигатель, электроника или оптика, имеют иностранное происхождение – максимальная. В то же время РФ уже давно использует в своем вооружении, включая дроны, гражданскую электронику поставки которой крайне трудно остановить санкциями.