Украина обратится в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей агроэкспорта

Украина обратится в арбитраж ВТО по компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна. Об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Европейская правда.

Шмигаль подчеркнул, что Украина, несмотря на войну и блокирование Россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

"Мы не имели и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ" , – написал премьер-министр.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя по украинскому агроимпорту Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

В пятницу истекает срок запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран. Польша добивается продолжения этого запрета, а если этого не произойдет, грозится ввести одностороннее эмбарго.