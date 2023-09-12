Акции Tesla выросли на фоне новостей о собственном суперкомпьютере

Акции Tesla начали расти на фоне оптимистического отчета о суперкомпьютере Dojo от Morgan Stanley, сообщает Лига.net.

Dojo – это собственная суперкомпьютерная платформа Tesla для машинного обучения искусственному интеллекту, в частности для видеообучения с использованием видеоданных из автомобилей Tesla. Целевая цена на акции Tesla тоже повысилась.

У Tesla уже есть большие суперкомпьютерные кластеры на базе графических процессоров NVIDIA, но новый специальный компьютер Dojo использует свои собственные чипы и инфраструктуру. Ожидается, что способность Tesla обучать нейронные сети на основе видеоданных значительно повысится, что критично для технологии самоуправляемого вождения.

Tesla представила Dojo на AI Day 2021, но до разработки полноценной системы было далековато. На AI Day 2022 компания сообщила о прогрессе в работе над Dojo и о том, что полный кластер будет готов к первому кварталу 2023 года. Ранее в этом году стало известно о плане постепенного наращивания мощности Dojo до 100 экзофлопсов до конца 2024 года.

Аналитики Morgan Stanley исследовали Dojo и заявили, что эта платформа может предоставить Tesla асимметричное преимущество на рынке в объеме $10 триллионов. Они также отметили потенциал Dojo как источника дохода. В результате Morgan Stanley повысил ценовой ориентир акций Tesla с $250 до $400.