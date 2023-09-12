Рада в ближайшее время увеличит расходы на оборону на 300 млрд - депутат
Верховная Рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством законопроект об увеличении расходов на оборонные нужды почти на 303 миллиарда гривен, сообщает Экономическая правда.
Об этом в комментарии ЭП сообщила председатель комитета по бюджету ВРУ Роксолана Пидласа.
Согласно правительственному законопроекту, в 2023 году планируется увеличение расходов:
- ВСУ – на 195,7 млрд грн;
- Нацгвардии Украины – на 39,7 млрд грн;
- Государственной пограничной службы – на 20,4 млрд грн;
- расходов на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 млрд грн.
Пидласа выразили уверенность, что увеличение расходов будет поддержано парламентом, поскольку правительство и Верховная Рада всегда оперативно реагируют на запросы военных.
"Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать - почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - пояснила Подласа.
Также законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку ВПЛ на 16,5 млрд грн и направить 1,2 млрд грн Министерству иностранных дел.
Средства гранта от Евросоюза в сумме почти 6 млрд грн будут направлены на так называемое быстрое восстановление - восстановление поврежденных и разрушенных объектов.