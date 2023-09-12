СМИ: ЕС не будет продлевать санкции против трех бизнесменов из РФ

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех человек, которые попали под них из-за войны России против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили два дипломатических источника агентству Reuters во вторник.

На этой неделе истекает срок действия нынешних ограничительных мер.

Россияне, против которых санкции могут не продлить – это приближенный к Путину бизнесмен Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и бывший глава Ozon, российской компании электронной коммерции, Александр Шульгин.

ЕС требует единогласия всех 27 стран-членов для введения санкций, которые возобновляются каждые шесть месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

Напомним, на прошлой неделе Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза. Кроме того, было отказано в отмене санкций еще нескольким россиянам.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нелогичными и неприемлемыми рассуждения о каких-то санкционных уступках России ради ее возвращения к "зерновой сделке", поскольку это станет для Москвы приглашением к новому шантажу.