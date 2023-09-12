СМИ: Российский суд оставил Гиркина-Стрелкова под стражей еще на три месяца

В Москве суд оставил под стражей экс-лидера боевиков на оккупированной территории Донецкой области Игоря Гиркина-Стрелкова еще на 3 месяца, то есть до 18 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

Так, Гиркин просил перевести его под домашний арест, отметив, что не может бежать за границу из-за розыска Интерпола и пожизненного приговора, вынесенного ему судом в Нидерландах.

Боевик обвиняется в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он был задержан в России 21 июля. В тот же день суд отправил Гиркина под стражу. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Гиркин в своем Telegram-канале критиковал президента РФ Владимира Путина и других российских высокопоставленных чиновников, заявляя об "убогом нытье, жалобах на партнеров, призывах "за все хорошее против всего плохого"".

Напомним, Игорь Гиркин был "министром обороны" "Донецкой народной республики", которую россияне создали в оккупированной части Донецкой области. Также он признавал, что участвовал в аннексии Крыма. В ноябре 2022-го окружной суд Гааги присудил Гиркину и еще двум фигурантам дела MH17 пожизненное заключение.

Во время авиакатастрофы 2014 года Гиркин сразу написал в своих соцсетях, что боевики сбили "украинский самолет", но когда оказалось, что это пассажирский рейс, удалил эти сообщения.

Офис генпрокурора Украины в 2020 году объявил Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск, а суд разрешил его принудительную доставку.