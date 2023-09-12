СМИ: Вероятность передачи ATACMS Украине гораздо выше, чем раньше

Ожидается, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет окончательное решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN со ссылками на неназванных чиновников, которые знакомы с ходом обсуждения о передаче ракет.

По словам чиновников, окончательное решение об отправке ATACMS еще не принято. Но один из чиновников заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.

"Гораздо больше (вероятность). Я просто не знаю, когда (именно это произойдет)", – отметил он.

По информации CNN, передать Киеву ATACMS Белому дому рекомендовали Государственный департамент и Министерство обороны после месяцев запросов со стороны Украины.

В материале говорится, что неясно, сколько ракет США предоставят Украине, но чиновники Госдепа и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Киеву достичь решающего прогресса в его контрнаступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Госдеп США заявил 11 сентября, что позиция по ATACMS для Украины не изменилась.